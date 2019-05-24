Воспитателя привел в ужас вопрос пятилетнего детсадовца
То, с чем столкнулась опытная воспитательница детского сада, настолько ее напугало, что она еле сдерживала слезы. Пятилетний мальчик дернул ее за руку, посмотрел в глаза и дрожащим голосом сказал: «Я голоден». Это было утро понедельника, когда ребенка только привели в детсад. «Тетя, можно поесть?» - спросил ребенок, когда мать его привела.
Пожелавшая остаться анонимной воспитательница детского сада рассказала Lõuna-Eesti Postimees, что речь идет о совершенно нормальной семье с двумя детьми. Один ребенок ходит в детский сад, другой пошел в школу. Один из родителей с частичной нагрузкой работает на производстве, другой сидит дома. Как мать, так и отец по состоянию здоровья частично нетрудоспособны.
«Именно по понедельникам ребенок говорит, что сильно голоден и очень хочет что-то съесть. И конфету хочет тоже, - говорит воспитательница. - Я не знаю, что именно и ест ли вообще он дома...»
По ее словам, этот пример наглядно демонстрирует, как многие семьи в Эстонии на самом деле живут. «Мы говорили о тяжелом положении семьи с директором, потом - с самоуправлением. Минимум хорошо то, что ребенок три раза в день плотно ест в детском саду, а семье за это не надо платить. Другой ребенок обедает в школе», - говорит воспитательница.
«Мне страшно, я волнуюсь, что будет с ними летом, когда детский сад закроется, - продолжает она. - Летом семьям в тяжелом положении сложнее всего справиться. Бедность семей с детьми настолько велика, что сердце сжимается в груди».
Мрачная статистика
Если бедность перевести в проценты, в Эстонии из почти 250 000 детей в 2016 году в относительной бедности жили 40 900, то есть 16,5 процентов. Если посмотреть статистику по Южной Эстонии, в Валгамаа в тот же год в относительно бедности жили 39,1, в Пыльвамаа — 30,3 и в Вырумаа 29,3 процента детей.
«Так оно и есть, здесь нечего приукрашивать, - говорит воспитательница, когда видит проценты относительной бедности. - Удивляет, как эстонские семьи до сих пор вообще справляются. Статистика - это одно, а вот реальная жизнь куда печальнее».
Одна мать, семья которой оказалась в тяжелом положении, считает прекрасным, что минимум в детском саду и школе дети получают горячую еду. «Но неправильно, что в детском саду за еду должны платить родители, хотя в школе ребенок ест бесплатно. Детский сад для родителя платный, а в школу ходят бесплатно. Почему между детьми делают такую разницу? - спрашивает она. - Знаю семьи, которые очень ждут, чтобы ребенок пошел в школу — деньги на еду останутся и платить за место в детском саду не надо. Это приличная экономия».
Кто может поехать на экскурсию?
Одна школьная учительница говорит, что самые тяжелые моменты в ее жизни - когда в классе или в школе начинают обсуждать, куда в конце учебного года поедут на экскурсию.
«У многих семей, особенно если сразу несколько детей-школьников, возникают трудности с тем, чтобы отправить ребенка в поездку. Просто нет средств», - говорит учительница.
«Всегда хочу и пытаюсь сделать так, чтобы все дети смогли поехать, - рассказывает она. - Планировали небольшую экскурсию вблизи нашей границы с Латвией. Дети трех семей не могли сразу найти средства. Родители хотели взять кредит для детской экскурсии, но это не понадобилось — другие семьи пришли на помощь и общими усилиями заплатили за всех».
В то же время учительница знает случай, когда для поездки выпускников в круиз в Швецию родители брали кредит, чтобы у ребенка была возможность в последний раз погулять со своими одноклассниками.
Отец семейства: у бедности лицо сельчанина
«Если к 15 числу все счета и прочее оплачены, остается только около ста евро — на них покупаешь еду, одеваешься и экономно ведешь хозяйство, - рассказывает жительница Валгамаа. - Младшая дочь носит одежду, из которой выросла страшая. Старшей покупаю одежду в секонд-хенде, там же покупаю детям носки, хотя даже эти 20-40 центов надо где-то найти. Новые вещи не могу им купить. Я вообще не удивляюсь, когда люди из-за такой жизни в Эстонии переезжают в более гуманные страны».
Отец семейства отмечает, что у бедности в Эстонии сельское лицо. «Можно пареехать в Таллинн, но мы считаем, что от бедности не надо бежать. Всюду можно хорошо жить», - говорит отец, который для выживания семьи вкалывает на двух работах. Он добавляет, что в его окружении всё больше семей с двумя детьми уже завелись пополнением или думают об этом.
«Рост пособия от государства заставляет задумать о третьем ребенке в семье: каждый месяц более 500 евро пособия. Для многих это очень важно. Но это не должно быть самоцелью, детей же еще надо вырастить», - говорит он.
Согласно исследованиям, семьи все чаще заводят третьего ребенка.
Сложная ситуация на окраинах
Согласно данным Департамента статистики, больше всего детей получают прожиточное пособие именно в Южной Эстонии и на окраинах страны.
Для улучшения благополучия детей необходимо больше внимания уделить периферии Эстонии, поскольку там в отличие от центральных регионов (например, Харьюмаа и Тартумаа) сложнее справиться. Дети в качестве членов семьи сами не могут изменить ситуацию и полностью зависят от взрослых. Государство может помочь создать условия для поддержки семей, говорится в сборнике Департамента статистики «Развитие региональной Эстонии. 2018. Молодежь в Эстонии».
В 2017 году в Эстонии прожиточное пособие выплатили 14 056 семьям, в том числе минимум один раз прожиточное пособие получили 4342 семьи с детьми. Это означает, что из семей, которые получают прожиточное пособие, почти треть (30,9 процентов) растит минимум одного несовершеннолетнего.
Из всех семей с детьми, получающих прожиточное пособие, пятая часть нуждается в пособии каждый месяц.
В 2017 году ставка прожиточного минимума для проживающего в одиночестве человека и для первого члена семьи составляла 130 евро в месяц.