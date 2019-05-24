Воспитателя привел в ужас вопрос пятилетнего детсадовца

Пожелавшая остаться анонимной воспитательница детского сада рассказала Lõuna-Eesti Postimees, что речь идет о совершенно нормальной семье с двумя детьми. Один ребенок ходит в детский сад, другой пошел в школу. Один из родителей с частичной нагрузкой работает на производстве, другой сидит дома. Как мать, так и отец по состоянию здоровья частично нетрудоспособны.

«Именно по понедельникам ребенок говорит, что сильно голоден и очень хочет что-то съесть. И конфету хочет тоже, - говорит воспитательница. - Я не знаю, что именно и ест ли вообще он дома...»

По ее словам, этот пример наглядно демонстрирует, как многие семьи в Эстонии на самом деле живут. «Мы говорили о тяжелом положении семьи с директором, потом - с самоуправлением. Минимум хорошо то, что ребенок три раза в день плотно ест в детском саду, а семье за это не надо платить. Другой ребенок обедает в школе», - говорит воспитательница.

«Мне страшно, я волнуюсь, что будет с ними летом, когда детский сад закроется, - продолжает она. - Летом семьям в тяжелом положении сложнее всего справиться. Бедность семей с детьми настолько велика, что сердце сжимается в груди».

Мрачная статистика

Если бедность перевести в проценты, в Эстонии из почти 250 000 детей в 2016 году в относительной бедности жили 40 900, то есть 16,5 процентов. Если посмотреть статистику по Южной Эстонии, в Валгамаа в тот же год в относительно бедности жили 39,1, в Пыльвамаа — 30,3 и в Вырумаа 29,3 процента детей.

«Так оно и есть, здесь нечего приукрашивать, - говорит воспитательница, когда видит проценты относительной бедности. - Удивляет, как эстонские семьи до сих пор вообще справляются. Статистика - это одно, а вот реальная жизнь куда печальнее».

Одна мать, семья которой оказалась в тяжелом положении, считает прекрасным, что минимум в детском саду и школе дети получают горячую еду. «Но неправильно, что в детском саду за еду должны платить родители, хотя в школе ребенок ест бесплатно. Детский сад для родителя платный, а в школу ходят бесплатно. Почему между детьми делают такую разницу? - спрашивает она. - Знаю семьи, которые очень ждут, чтобы ребенок пошел в школу — деньги на еду останутся и платить за место в детском саду не надо. Это приличная экономия».

Кто может поехать на экскурсию?

Одна школьная учительница говорит, что самые тяжелые моменты в ее жизни - когда в классе или в школе начинают обсуждать, куда в конце учебного года поедут на экскурсию.

«У многих семей, особенно если сразу несколько детей-школьников, возникают трудности с тем, чтобы отправить ребенка в поездку. Просто нет средств», - говорит учительница.