Сб, 25.05.2019
У нас должна быть полная нулевая толерантность [к ксенофобии], должно быть полностью неприемлемо оскорблять кого бы то ни было на улице. Все равно, пакистанец это, эстонец, китаец или немец. Мартин Хельме
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Фото: роскошная квартира на улице Сыле за год подешевела всего на тысячу евро

Фото: роскошная квартира на улице Сыле за год подешевела всего на тысячу евро

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: KV.EE

В сталинских домах на столичной улице Сыле много интересных квартир. Их охотно покупают: высокие потолки, большая площадь. За этой трехкомнатной квартирой на втором этаже трехэтажного дома площадью 99,2 м2 мы наблюдаем больше года. Именно столько времени она ждет своего покупателя.

В чем же причина? Как пишет в объявлении маклер, квартира полностью отремонтирована и меблирована итальянской мебелью в классическом стиле. Полы покрыты натуральным паркетом, но его практически не видно, так как комнаты застелены большими пестрыми коврами. В гостиной - камин.

ФОТО: KV.EE

Во внутренней отделке, по словам маклера, использованы высококачественные материалы. Вот всех комнатах многоуровневые потолки с подсветкой. Кухонная мебель и внутренние двери с витражами изготовлены на заказ. 

ФОТО: KV.EE

Что касается планировки, то в квартире имеются гостиная площадью 23,9 м2, две примерно одинаковые спальни, кухня - 16,6 м2 с балконом, большой коридор и просторная ванная. 

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

В ванной  - и большая массажная ванна, и душевая кабина с функцией паровой бани. 

В цену входит вся мебель. Остальные предметы декора - по договоренности. Все остальные фотографии и план квартиры находятся ЗДЕСЬ. Для сравнения - объявление прошлого года ЗДЕСЬ. За полтора года квартира подешевела всего на тысячу евро. Почему же все-таки такая красивая квартира с роскошным интерьером и шикарной мебелью до сих пор не продана? 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ