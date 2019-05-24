Хельме хочет снизить акциз на топливо

«Коалиция договорилась найти возможность снизить акцизы не только на алкоголь, но и на электричество и газ, есть также желание принять эту меру в отношении топлива. Первая цель - обуздать приграничную торговлю, вторая цель - увеличить покупательскую способность жителей Эстонии и конкурентоспособность предприятий на внешних рынках», - заявил Хельме.

«Если влияние акциза на алкоголь на приграничную торговлю и бюджет довольно хорошо изучено, то в случае топлива необходимо провести более основательную предварительную торговлю до принятия решения. Мы надеемся, что этот анализ будет готов к осени», - добавил министр экономики.