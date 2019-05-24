Самолет Suhhoi Superjet 100.

ФОТО: Marina Lystseva / TASS / Scanpix

Топ-менеджеры российских компаний часто просят избегать российского самолета Sukhoi Superjet, когда летают в командировки, рассказали Би-би-си в нескольких компаниях, занимающихся организацией поездок. Насколько это массово? И как сказалась на отношении к самолету катастрофа в Шереметьево?

На прошлой неделе стало известно, что «Яндекс» рекомендовал своим сотрудникам воздержаться от перелетов на самолетах Sukhoi Superjet 100 после крушения самолета авиакомпании «Аэрофлот» при посадке в аэропорту «Шереметьево». 5 мая в аэропорту Шереметьево самолет совершил аварийную посадку и загорелся. Погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

Но случай «Яндекса» не единственный.

Менеджеры высшего звена в российских компаниях предпочитают не летать в командировки на самолетах Sukhoi Superjet 100 (SSJ). В агентства, занимающиеся организацией поездок, неоднократно приходили и приходят запросы о том, чтобы при покупке билетов учитывалось, что рейс не должен выполняться на «Суперджетах». Правда, приходить такие запросы начали еще до катастрофы.

Об этом Би-би-си рассказали представители нескольких компаний, которые занимаются организацией деловых поездок.