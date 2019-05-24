Правнук создателя ансамбля имени Александрова: «Жители Эстонии обязательно увидят наш ансамбль»

Кроме того, 26 мая Олег выступает с программой «Бархатным вечером…» в таллиннском замке графа Орлова-Давыдова, а 29 мая - в Историческом музее города Тарту.

Rus.Postimees удалось задать Олегу Александрову несколько вопросов, и в этот момент мы решили поговорить не о самом искусстве, а о том, какие преграды возникают на его пути. Как мы помним, три с половиной года назад гастроли ансамбля имени Александрова в Эстонии не состоялись, поскольку возникли разногласия по поводу приезда коллектива, напрямую связанного с армией другого государства. Аналогичные прямые или завуалированные запреты на выступление знаменитых александровцев вынесли руководства еще ряда европейских стран, в том числе, наши прибалтийские соседи.

А через два года, в 2017 году, ансамбль пережил настоящую трагедию, когда при крушении самолета в Сочи погибли 65 артистов коллектива: «Это не все потери, в течение двух лет коллектив лишился многих ветеранов – кто-то ушел, а кто-то не выдержал и умер». По словам Олега Александрова, вопрос о роспуске ансамбля, конечно, поднимался, но в итоге было решено его сохранить, поэтому шанс услышать и увидеть известный всему миру коллектив, у нас еще есть.