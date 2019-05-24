Дело принципа: новый министр от EKRE собирается говорить в Канаде только на эстонском языке

Новоиспеченного министра в следующую среду ждет поезда в столицу Канады в Оттаву. По словам Кинго, там пройдет встреча министров на высшем уровне, но как она будет точно называться, министр вспомнить не смогла. «Что-то, что связано с открытым государством», - сказала она.

Общаться там со всеми она собирается на эстонском языке. «Буду говорить через переводчика. Для меня это правило, что говорим на эстонском языке. Я так решила. Представители многих стран говорят на своем языке, и это соответствует взглядам нашей партии», - объясняет она.

Кинго заверяет, что хотя она никогда в школе не учила английский язык, использование переводчика не связано с ее незнанием иностранного языка. «Это мое решение, я не могу сказать, что я английский филолог, но это нормально, когда каждый человек говорит на своем языке», - сказала она.

Член EKRE Кинго планирует в качестве министра отправляться в заграничные поездки как можно реже. «Я буду ездить только в крайних случаях и, если возможно, делегировать зарубежные визиты другим», - сказала она.

По словам Кинго, она также владеет русским языком, но у нее могут возникнуть проблемы с профессиональной лексикой. «Это придет со временем. Вспомним, что бывший министр финансов Тоомас Тынисте не говорил совсем, поскольку есть весьма специфические термины», - сказала Кинго, добавив, что, по ее оценке, она лучше владеет английским языком, чем Тынисте.

«Эстонские министры должны говорить за рубежом на эстонском языке», - уверена она.