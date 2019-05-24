Дело принципа: новый министр от EKRE собирается говорить в Канаде только на эстонском языке
Министр внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго собирается во время выполнения своих должностных обязанностей выбираться за рубеж как можно реже, но если ехать будет необходимо, она будет говорить только на эстонском языке, пишет Postimees.
Новоиспеченного министра в следующую среду ждет поезда в столицу Канады в Оттаву. По словам Кинго, там пройдет встреча министров на высшем уровне, но как она будет точно называться, министр вспомнить не смогла. «Что-то, что связано с открытым государством», - сказала она.
Общаться там со всеми она собирается на эстонском языке. «Буду говорить через переводчика. Для меня это правило, что говорим на эстонском языке. Я так решила. Представители многих стран говорят на своем языке, и это соответствует взглядам нашей партии», - объясняет она.
Кинго заверяет, что хотя она никогда в школе не учила английский язык, использование переводчика не связано с ее незнанием иностранного языка. «Это мое решение, я не могу сказать, что я английский филолог, но это нормально, когда каждый человек говорит на своем языке», - сказала она.
Член EKRE Кинго планирует в качестве министра отправляться в заграничные поездки как можно реже. «Я буду ездить только в крайних случаях и, если возможно, делегировать зарубежные визиты другим», - сказала она.
По словам Кинго, она также владеет русским языком, но у нее могут возникнуть проблемы с профессиональной лексикой. «Это придет со временем. Вспомним, что бывший министр финансов Тоомас Тынисте не говорил совсем, поскольку есть весьма специфические термины», - сказала Кинго, добавив, что, по ее оценке, она лучше владеет английским языком, чем Тынисте.
«Эстонские министры должны говорить за рубежом на эстонском языке», - уверена она.
Но министр планирует пойти на курсы английского языка, поскольку никогда его не учила.