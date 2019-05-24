Нападение на пакистанца в Таллинне: виновника отправили за решетку

Харьюский уездный суд признал сегодня мужчину виновным в нарушении общественного порядка. В качестве наказания ему было назначено восемь дней ареста, отбывание наказания будет считаться с момента его задержания вчера вечером. У мужчины есть право подать апелляцию в течение семи дней после объявления решения суда. Мужчина признал в суде себя виновным, а также то, что его поведение было неправильным.

Руководитель службы превенции и ведения производства по делам Ляэне-Харьюского отделения полиции Эркко Пийримяги сказал, что каждый человек в Эстонии имеет право чувствовать себя на улице безопасно.

"В обществе существуют договоренности о правилах поведения, в общественном пространстве нет места оскорблениям, запугиваниям и угрозам, вне зависимости от мотивов. Полиция относится к таким случаям очень серьезно, так как наша цель – обеспечить чувство безопасности людей. Суд также дал сегодня оценку, что агрессивное поведение в общественных местах не акцептируется ", – сказал Эркко Пийримяги.