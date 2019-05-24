Как такое возможно? Цены на нефть упали, а стоимость топлива в Эстонии не изменилась

«Стоит учитывать то, что цены на мировом рынке поднимались с начала до середины мая и это на наших заправках не отражалось. Поэтому не стоит полагать, что нынешнее снижение цен на мировом рынке сразу доберется и до заправок в Эстонии», - сказал в пятницу ERR член правления Alexela Алан Вахт.

По словам отвечающего за ценовую политику в Circle K Индрека Сасся, сейчас в розничной торговле не стоит ждать снижения цен, стоимость топлива на эстонских заправках может снизиться только тогда, когда на мировом рынке будут держаться низкие цены.