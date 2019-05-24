Пт, 24.05.2019
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  • Как такое возможно? Цены на нефть упали, а стоимость топлива в Эстонии не изменилась

Как такое возможно? Цены на нефть упали, а стоимость топлива в Эстонии не изменилась

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Фото иллюстративное.

ФОТО: ERIK PROZES / PM/SCANPIX BALTICS

Эстонские продавцы топлива не верят, что произошедшее на мировом рынке в четверг резкое падение цен на нефть приведет к снижению цен в Эстонии на бензин, пишет Postimees со ссылкой на ERR.

«Стоит учитывать то, что цены на мировом рынке поднимались с начала до середины мая и это на наших заправках не отражалось. Поэтому не стоит полагать, что нынешнее снижение цен на мировом рынке сразу доберется и до заправок в Эстонии», - сказал в пятницу ERR член правления Alexela Алан Вахт.

По словам отвечающего за ценовую политику в Circle K Индрека Сасся, сейчас в розничной торговле не стоит ждать снижения цен, стоимость топлива на эстонских заправках может снизиться только тогда, когда на мировом рынке будут держаться низкие цены.

В четверг цены на нефть в Нью-Йорке опустились по итогам торгов на 3,51 доллара и составили 57,91 доллара за баррель. В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость июльских контрактов на Brent опустилась на 3,23 доллара, до 67,76 доллара за баррель.

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