Сегодня, 24 мая, около 17.30 в Таллинне на улице Гонсиори столкнулись два автомобиля.

Произошедшая в час пик авария парализовала движение на двух их трех полос, сообщает Postimees.

По предварительным данным, никто в ДТП не пострадал. 