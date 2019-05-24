Rus.Postimees.eeТаллиннВидео: в Таллинне столкновение автомобилей парализовало движениеВидео: в Таллинне столкновение автомобилей парализовало движениеrus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии24 мая 2019, 18:39 ПоделитьсяСегодня, 24 мая, около 17.30 в Таллинне на улице Гонсиори столкнулись два автомобиля.Произошедшая в час пик авария парализовала движение на двух их трех полос, сообщает Postimees.По предварительным данным, никто в ДТП не пострадал. Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментариигонсиоридтпчас пик