К нам едет Голливуд: стало известно, почему легендарный режиссер выбрал для съемок фильма именно Таллинн

Главную роль в захватывающей шпионской истории сыграет Джон Дэвид Вашингтон, среди актеров также Роберт Паттисон, Элизабет Дебики, Димпл Кападия, Аарон-Тейлор Джонсон, Клеманс Поэзи, Майкл Кейн и Кеннет Брана.

Съемки картины будут проходить в течение лета в разных частях Таллинна. К съемкам в массовках привлечены тысячи местных жителей, для которых это, несомненно, станет незабываемым опытом.

Нолан выбрал для съемок ленты Таллинн благодаря его уникальным видам и архитектуре. Фильм даст возможность рассказать об Эстонии как о привлекательном направлении.

«Реализация проекта Кристофера Нолана именно в Таллинне – это признание эффективной работы и развития сектора креативной экономики Эстонии в течение последних лет. Осуществление столь масштабного кинопроекта в Эстонии, с одной стороны, оживит деятельность и обогатит опыт местных игроков рынка, с другой стороны, даст возможность представить Эстонию и создаст предпосылку для привлечения сюда других крупных кинопроектов», - сказала президент Керсти Кальюлайд.

«Мы очень рады и приветствуем реализацию кинопроекта Нолана в Эстонии! Мы со своей стороны окажем поддержку и сделаем все, чтобы съемки фильма проходили гладко. Поскольку к съемкам картины будут привлечены и местные жители, то и Эстония приобретет большой опыт», - добавил министр культуры Тынис Лукас.

Помимо Эстонии, съемки картины будут проходить еще в шести странах. Премьера фильма назначена на 17 июля 2020 года.