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К нам едет Голливуд: стало известно, почему легендарный режиссер выбрал для съемок фильма именно Таллинн

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Кристофер Нолан

ФОТО: Darla Khazei / AP / Scanpix

Голливудская кинокомпания Warner Bros. начнет снимать новый фильм режиссера Кристофера Нолана под названием Tenet («Принцип» или «Догма»). Съемки картины, которые в Эстонии начнутся в июне, обещают стать одним из самых масштабных кинопроектов в странах Балтии.

Главную роль в захватывающей шпионской истории сыграет Джон Дэвид Вашингтон, среди актеров также Роберт Паттисон, Элизабет Дебики, Димпл Кападия, Аарон-Тейлор Джонсон, Клеманс Поэзи, Майкл Кейн и Кеннет Брана.  

Съемки картины будут проходить в течение лета в разных частях Таллинна. К съемкам в массовках привлечены тысячи местных жителей, для которых это, несомненно, станет незабываемым опытом.

Нолан выбрал для съемок ленты Таллинн благодаря его уникальным видам и архитектуре. Фильм даст возможность рассказать об Эстонии как о привлекательном направлении.

«Реализация проекта Кристофера Нолана именно в Таллинне – это признание эффективной работы и развития сектора креативной экономики Эстонии в течение последних лет. Осуществление столь масштабного кинопроекта в Эстонии, с одной стороны, оживит деятельность и обогатит опыт местных игроков рынка, с другой стороны, даст возможность представить Эстонию и создаст предпосылку для привлечения сюда других крупных кинопроектов», - сказала президент Керсти Кальюлайд.

«Мы очень рады и приветствуем реализацию кинопроекта Нолана в Эстонии! Мы со своей стороны окажем поддержку и сделаем все, чтобы съемки фильма проходили гладко. Поскольку к съемкам картины будут привлечены и местные жители, то и Эстония приобретет большой опыт», - добавил министр культуры Тынис Лукас.

Помимо Эстонии, съемки картины будут проходить еще в шести странах. Премьера фильма назначена на 17 июля 2020 года. 

Кристофер Нолан – один из самых заслуженных режиссеров Голливуда. Среди его картин такие как «Дюнкерк», «Интерстеллар», «Начало» и трилогия о Бэтмене. 

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