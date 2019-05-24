В США казнили серийного убийцу и насильника Бобби Джо Лонга

65-летнему осужденному сделали смертельную инъекцию через 34 года после вынесения приговора. Лонг не стал выступать с последним словом. Его казнь стала восьмой по счету на территории США в текущем году.

За несколько часов до казни Верховный суд США отклонил прошение Лонга об отсрочке приведения приговора в исполнение. Его приговорили к высшей мере наказания в 1985 году за убийство 22-летней Мишель Симмс. Позже он признался в убийстве еще семи и изнасиловании по меньшей мере 40 женщин.