Пт, 24.05.2019
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В США казнили серийного убийцу и насильника Бобби Джо Лонга
Восемь убийств, 40 изнасилований

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Бобби Джо Лонг

ФОТО: Scanpix/ AP

В городе Райфорде во Флориде казнили одного из самых известных серийных убийц штата Роберта Бобби Джо Лонга, сообщает Newsru со ссылкой на Reuters.

65-летнему осужденному сделали смертельную инъекцию через 34 года после вынесения приговора. Лонг не стал выступать с последним словом. Его казнь стала восьмой по счету на территории США в текущем году.

За несколько часов до казни Верховный суд США отклонил прошение Лонга об отсрочке приведения приговора в исполнение. Его приговорили к высшей мере наказания в 1985 году за убийство 22-летней Мишель Симмс. Позже он признался в убийстве еще семи и изнасиловании по меньшей мере 40 женщин.

Полиция задержала Лонга после того, как одна из его жертв, 17-летняя Лиза Маквей, смогла убедить насильника отпустить ее.

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