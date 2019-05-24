Фото и видео: во Франции прогремел взрыв

По информации телеканала BFMTV, некий сверток взорвался в 17:30 (18:30 по эстонскому времени) около булочной на пересечении улицы Виктора Гюго и улицы Сала. Пострадали не менее десяти человек, в том числе ребенок.

🇨🇵 [ALERTE] - Une explosion a eu lieu rue Victor-Hugo à #Lyon, dans le 2e arrondissement. À la hauteur de la "Brioche Dorée". Plusieurs blessés.

Selon les premières informations, il s'agirait d'un colis piégé. pic.twitter.com/NhE4Kg1vIO — La Plume Libre (@LPLdirect) 24 мая 2019 г.

Портал Lyonmag сообщает, что бомба, начиненная гвоздями и болтами, находилась в посылке.

Explosion à #Lyon angle rue Victor Hugo et rue Sala. Périmètre de sécurité mis en place. Pour votre sécurité éviter le secteur. pic.twitter.com/g9bAgH2oaf — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) 24 мая 2019 г.

Как показали записи с камер видеонаблюдения, неизвестный подъехал на велосипеде к булочной и отставил сверток, который впоследствии взорвался. Мужчину разыскивает полиция, передает Риа Новости.

Полиция оцепила место происшествия, местные власти через Twitter призывают людей избегать этого района в целях безопасности.

Прокуратура начала расследование по статье "Попытка преднамеренного убийства".

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что пока рано делать какие-то выводы о произошедшем.