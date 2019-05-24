Пт, 24.05.2019
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Фото и видео: во Франции прогремел взрыв
Бомба, начиненная гвоздями и болтами, взорвалась на пешеходной улице

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Взрыв произошел в пятницу вечером на пешеходной улице в центре французского города Лион, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на BFM TV.

По информации телеканала BFMTV, некий сверток взорвался в 17:30 (18:30 по эстонскому времени) около булочной на пересечении улицы Виктора Гюго и улицы Сала. Пострадали не менее десяти человек, в том числе ребенок. 

Портал Lyonmag сообщает, что бомба, начиненная гвоздями и болтами, находилась в посылке.

Как показали записи с камер видеонаблюдения, неизвестный подъехал на велосипеде к булочной и отставил сверток, который впоследствии взорвался. Мужчину разыскивает полиция, передает Риа Новости

Полиция оцепила место происшествия, местные власти через Twitter призывают людей избегать этого района в целях безопасности.

Прокуратура начала расследование по статье "Попытка преднамеренного убийства".

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что пока рано делать какие-то выводы о произошедшем.

"Была атака в Лионе, все это знают. <...> На данном этапе нет жертв. Есть раненые. Мои мысли — с пострадавшими и их семьями", — сказал глава государства.

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