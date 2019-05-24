Фото и видео: во Франции прогремел взрыв
Взрыв произошел в пятницу вечером на пешеходной улице в центре французского города Лион, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на BFM TV.
По информации телеканала BFMTV, некий сверток взорвался в 17:30 (18:30 по эстонскому времени) около булочной на пересечении улицы Виктора Гюго и улицы Сала. Пострадали не менее десяти человек, в том числе ребенок.
🇨🇵 [ALERTE] - Une explosion a eu lieu rue Victor-Hugo à #Lyon, dans le 2e arrondissement. À la hauteur de la "Brioche Dorée". Plusieurs blessés.— La Plume Libre (@LPLdirect) 24 мая 2019 г.
Selon les premières informations, il s'agirait d'un colis piégé. pic.twitter.com/NhE4Kg1vIO
Портал Lyonmag сообщает, что бомба, начиненная гвоздями и болтами, находилась в посылке.
Explosion à #Lyon angle rue Victor Hugo et rue Sala. Périmètre de sécurité mis en place. Pour votre sécurité éviter le secteur. pic.twitter.com/g9bAgH2oaf— Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) 24 мая 2019 г.
Как показали записи с камер видеонаблюдения, неизвестный подъехал на велосипеде к булочной и отставил сверток, который впоследствии взорвался. Мужчину разыскивает полиция, передает Риа Новости.
Полиция оцепила место происшествия, местные власти через Twitter призывают людей избегать этого района в целях безопасности.
Прокуратура начала расследование по статье "Попытка преднамеренного убийства".
Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что пока рано делать какие-то выводы о произошедшем.
"Была атака в Лионе, все это знают. <...> На данном этапе нет жертв. Есть раненые. Мои мысли — с пострадавшими и их семьями", — сказал глава государства.