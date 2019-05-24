Постоянных клиентов магазинов Maxima затронет важное нововведение

«Сделав карточку Aitäh бессрочной, мы с одной стороны хотим уменьшить для клиентов бессмысленные затраты времени на замену карт, а с другой стороны изменение вызвано и экологическими соображениями, поскольку к нашей программе постоянных клиентов присоединилось около 700 000 человек, то есть – исчезнет потребность в выпуске сотен тысяч новых карточек», – сказала директор по маркетингу Maxima Eesti Янне Лайк.

Срок действия выданных карт клиента истекает 31 мая этого года, но, по словам директора по маркетингу, все клиенты смогут продолжать использовать свои карты и получать бонусы за покупки и в будущем.