В Эстонии число преступлений на сексуальной почве достигло рекордной за последние десять лет отметки

Кальюлайд сказала сегодня на вручении премий за предупреждение насилия, что, хотя возросшее число насильственных преступлений — это ужасно и болезненно, это также указывает на то, что люди осмеливаются обращаться за помощью и предлагать ее.

«Цель злых слов — не помогать, исправлять ошибки, дополнять или уравновешивать, как принято говорить в оправдание, - сказала президент. - Цель злых слов — унизить и причинить боль. Такие злые слова не должны быть свободными. Злоба проявляется по-разному, но, к счастью, бесконечны и формы проявления доброты. Все шесть сегодняшних лауреатов благодарственной премии различаются между собой и все они в то же время представляют таких же, как и они, людей, которые каждый день трудятся над тем, чтобы помочь добру победить».

В прошлом году было зафиксировано более 6500 обращений по телефону детской помощи, примерно в половине случаев звонили дети. Было зарегистрировано более 3600 преступлений в области семейного насилия, на треть больше, чем за год до того. Число преступлений на сексуальной почве достигло 580, рекордной за последние десять лет отметки. В 90 процентах сексуальных преступлений пострадали несовершеннолетние. В прошлом году было зарегистрировано более 8200 насильственных преступлений, больше, чем в предыдущем году. Они составили треть всех зарегистрированных преступлений, около трех четвертей из них — случаи физического насилия. Новые данные относятся к сталкингу, который является преступлением с 2017 года. В 2018 году было зарегистрировано 200 случаев сталкинга, в 75 процентах случаев жертв преследовали бывшие спутники жизни или супруги. «Хорошо, что все чаще для реагирования на эти действия используется просьба о запрете на приближение. Хорошо, что теперь можно обращаться за защитой и от такого преследования», - сказала президент и добавила, что это ужасные цифры, за которыми стоят ужасные поступки.

«Но они означают, что работа, которую делаете вы и ваши коллеги по всей Эстонии, приносит результат. Люди осмеливаются обращаться за помощью и предлагать помощь, когда видят, что кто-то в беде, потому что знают, что у этого есть смысл, что помощь существует и к ним отнесутся серьезно. Спасибо вам, защита детей, приюты, полиция, прокуратура и все остальные в этих сетях, за то, что вы дали нам это чувство уверенности», - сказала Кальюлайд.

Президент сравнила изменение с ледоходом, который происходит с шумом и кажется особенно громким после продолжавшейся долгое время оглушительной тишины. «Это ощущение тронувшегося льда и надежды поначалу бывает хрупким, как взошедший после отступившего льда росток, который нуждается в особенной заботе. Каждое связанное с безразличием переживание, каждая равнодушная — или, что еще хуже, намеренная — реплика, которая принижает и высмеивает эту тему, оправдывает агрессора, может стать серьезным откатом. Но, к счастью, похоже, что общество успело необратимо измениться — спасибо всем тем, кто поднимает голос именно тогда, когда это нужнее всего», - сказала она.

«Мы успешно добились того, чтобы стала ниже стена, которая окружала злые дела и мешала обращать на них внимание. Тем самым в нашей Эстонии уже стало лучше. Каждой жертве скрытого насилия в любом случае приходится преодолевать внутреннюю стену, чтобы преодолеть свой стыд — хотя они не виноваты, жертвы часто испытывают именно стыд — и обратиться за помощью. Когда кроме внутренней стены стена стоит и в обществе, сил не хватает. Это второе препятствие, общественное отрицание, мы можем и частично уже успели устранить», - сказала Кальюлайд.