Выборы в Европарламент. Иллюстративное фото.

ФОТО: Dmitri Kotjuh / Jarva Teataja/

Вот уже много лет в Страсбурге бок о бок заседают космонавты, популистки, экс-президенты и певицы. Одни рассчитывают быть звездами на небосклоне европейской политики, другие отсиживают почетную пенсию. В руках этих людей - судьба единой Европы.

Их разношерстная компания серьезно обновится в ближайшие дни. Избиратели из 28 стран отправят своих депутатов в Европарламент, где 750 человек следующие пять лет будут представлять полмиллиарда жителей ЕС в крупнейшей палате народных избранников в демократическом мире.

Им предстоит доделать то, что не успел сделать предыдущий созыв, а список дел внушительный.

Европе нужно решить давно назревшие проблемы - от защиты личных данных в интернете и налогообложения международных гигантов вроде Amazon и Facebook до создания банковского союза, формирования ответа на торговую войну Дональда Трампа и утверждения общеевропейской миграционной политики. И если расклад сил в парламенте изменится, машина европейской политики может забуксовать.

В последние десятилетия в Европарламенте доминировали центристы, причем консерваторы (те, кто чуть правее от центра), они играли первую скрипку. А социал-демократы на левом фланге прогрессивного большинства немного уступали числом.