Видео: почему ограждения вдоль железнодорожных путей не эффективны?

Вместо того, чтобы побудить велосипедиста слезть со своего транспортного средства, что является целью этих ограждений, они обращают внимание на себя в тот момент, когда нужно следить за ситуацией на железной дороге. За то время, пока снималось это видео, железнодорожный переезд Веэренни пересекли восемь велосипедистов. Лишь двое из них слезли с велосипеда, оставшиеся смогли преодолеть препятствие на нем.