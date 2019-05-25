Сб, 25.05.2019
Когда EKRE обещает защитить нас от натиска меньшинств, лично я не чувствую, что геи или евреи мне угрожают. Андрус Ансип
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Видео: почему ограждения вдоль железнодорожных путей не эффективны?

Видео: почему ограждения вдоль железнодорожных путей не эффективны?

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Ограждения змейкой, установленные вдоль железнодорожных путей, недостаточно эффективны из-за непродуманного дизайна, пишет Postimees.

Вместо того, чтобы побудить велосипедиста слезть со своего транспортного средства, что является целью этих ограждений, они обращают внимание на себя в тот момент, когда нужно следить за ситуацией на железной дороге. За то время, пока снималось это видео, железнодорожный переезд Веэренни пересекли восемь велосипедистов. Лишь двое из них слезли с велосипеда, оставшиеся смогли преодолеть препятствие на нем.

Каким может быть решение этой проблемы? Шлагбаум вместе со светофором и световым сигналом или тоннель.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ