Сб, 25.05.2019
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Фото: в центре Таллинна продается пентхаус с потрясающим видом

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ФОТО: KV.EE

Это жилье, находящееся в центре столицы, больше похоже на президентский люкс в фешенебельном отеле, чем на квартиру, считает портал Kodustiil

В квартале Ротерманна продается пентхаус, из которого открываются захватывающие виды на Старый город и Адмиралтейский бассейн.  

ФОТО: KV.EE

Kвартиру украшают окна, вытянутые по вертикали и с заостренными углами. К тому же потолок имеет высоту целых 3,8 метров. И это еще не все: если внутри квартиры простора покажется мало, то можно выйти на персональную террасу на крыше. 

ФОТО: KV.EE

Для отделки использованы особенно высококачественные материалы. Поблизости расположены кинотеатр, магазины, рестораны и даже детская площадка! Поэтому квартира идеально подходит для семьи с детьми. 

ФОТО: KV.EE

В цену не входит парковочное место и помещение для хранения. При желании можно приобрести два парковочных места и две кладовые для хранения сезонных вещей.  

ФОТО: KV.EE

Больше информации на странице портала недвижимости KV.EE.

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