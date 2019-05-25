Фото: в центре Таллинна продается пентхаус с потрясающим видом

Это жилье, находящееся в центре столицы, больше похоже на президентский люкс в фешенебельном отеле, чем на квартиру, считает портал Kodustiil.
В квартале Ротерманна продается пентхаус, из которого открываются захватывающие виды на Старый город и Адмиралтейский бассейн.
Kвартиру украшают окна, вытянутые по вертикали и с заостренными углами. К тому же потолок имеет высоту целых 3,8 метров. И это еще не все: если внутри квартиры простора покажется мало, то можно выйти на персональную террасу на крыше.
Для отделки использованы особенно высококачественные материалы. Поблизости расположены кинотеатр, магазины, рестораны и даже детская площадка! Поэтому квартира идеально подходит для семьи с детьми.
В цену не входит парковочное место и помещение для хранения. При желании можно приобрести два парковочных места и две кладовые для хранения сезонных вещей.
Больше информации на странице портала недвижимости KV.EE.