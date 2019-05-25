Полицейские получили камеры, которые крепятся к форме и позволяют снимать везде

С начала мая в распоряжение полицейских по всей Эстонии поступили 180 портативных камер, которые крепятся на полицейской форме, сообщает Rus.ERR.
По словам ведущего специалиста по вопросам правопорядка Департамента полиции и погранохраны Кристьяна Тоома, служащий сам вправе решать, когда включать запись. «Если полицейский чувствует, что появилась необходимость снять на видео окружение или свои действия, он включает камеру. Постоянная запись не ведется», - сказал Тоом и добавил, что если человек видит на улице полицейского с такой камерой на груди, это не значит, что в этот момент его снимают.
Прежде всего, камера будет использоваться в качестве превентивной меры в случае чьего-либо несдержанного поведения, а сотрудники полиции будут предупреждать о начале записи, если это позволяет сделать ситуация. Скрытное использование камер запрещено.