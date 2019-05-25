Полицейские получили камеры, которые крепятся к форме и позволяют снимать везде

По словам ведущего специалиста по вопросам правопорядка Департамента полиции и погранохраны Кристьяна Тоома, служащий сам вправе решать, когда включать запись. «Если полицейский чувствует, что появилась необходимость снять на видео окружение или свои действия, он включает камеру. Постоянная запись не ведется», - сказал Тоом и добавил, что если человек видит на улице полицейского с такой камерой на груди, это не значит, что в этот момент его снимают.