Маклеры советуют избегать этого тренда: он мешает продавать квартиры

Сейчас на гребне волны особенно эффектная кухонная мебель: угольно-черные и при этом лакированные дверцы кухонных шкафчиков притягивают взгляды в мебельных салонах и на страницах интерьерных веб-сайтов. И наоборот, раньше даже представить себе не могли, что кухонная мебель может быть, например, сиреневой!

Это выглядит круто и определенно является хорошим способом придать вашему жиилищу индивидуальность, но маклеры по недвижимости предупреждают: если вы не планируете жить в этом месте десятилетиями, будет разумно избегать такого экстравагантного решения и выбрать менее претенциозную классическую кухонную мебель, советует House Beautiful.

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Это связано с тем, что кухонная мебель является одним из самых дорогостоящих предметов интерьера, и если дом или квартира с такой поразительной мебелью в какой-то момент будут выставлены на продажу, найти покупателя будет очень сложно: многие потенциальные покупатели сразу же исключают варианты, где требуется заменить кухонную мебель. Это слишком дорогое удовольствие, и поэтому большинство предпочтет объект, где уже имеется подходящая кухня.