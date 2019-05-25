Тренер сборной Финляндии нашел слабое место у российских хоккеистов

Сборная России в субботу в Братиславе сыграет против финнов в полуфинале чемпионата мира, проходящего в Словакии, напоминает РИА «Новости».

«Нас ждет сложная игра. Конечно, россияне фавориты, и на них идет большое давление. Интересно, как они с ним справятся. Я знаю ментальность русских. Если они проиграют нам, то будут не очень хорошо выглядеть на родине. Они очень сильны, без сомнений. На нас тоже есть давление, мы хотим победить, но на сборную России – неизмеримо больше», - сказал Ялонен журналистам.

Также специалист отметил, что состав россиян можно назвать если не идеальным, то близким к нему.

«Конечно, я хотел бы видеть в команде таких игроков, как Саша Барков, но если его нет, что делать? Мы работаем с тем, что имеем. В полуфинале наш единственный путь – играть в свой хоккей. Мы уже обыгрывали россиян в начале мая, и это не была случайность. Мы заслужили победу тогда, мы можем заслужить ее снова. У сборной России отличный состав: мощная атака, классное большинство, прекрасный вратарь, хорошая защита. У россиян, может и не идеальный состав, но близко к тому», - сказал Ялонен журналистам.