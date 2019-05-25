В Таллинне стартуют Дни Старого города: смотрите программу

С 30 мая по 2 июня в Таллинне пройдут 38-ые Дни Старого города. В этом году впервые будет открыта площадка славянских культур, которая расположится во дворе дома по адресу Уус 19. Вас ждет насыщенная программа: ярмарка, фотографирование в народных костюмах, настоящие русские угощения, самоварный чай и сбитень, а также русские народные игры. С помощью рисунков на лице все желающие смогут перевоплотиться в героев русских народных сказок.
Программа мероприятий площадки Славянских культур первого июня:
11.00-11.20 Тартуское Белорусское Общество "Спадки"
11:25-11:40 Участница шоу "Голос Балтии" Кристина Калле
11:40-12:00 Музыкальный ансамбль "Серебряный родник"
12:00-12:10 Танцевальная студия StarDance
12:20 - 12:40 Фольклорный ансамбль "Былица"
12:40-13:40 Екатерина Сорокина проведет народные игры для всей семьи
13:40-14:00 Народный театр VEGA представят юмористическое музыкальное модное шоу в национальных костюмах
14:00-14:40 Танцевальный ансамбль "Непоседы"
14:40-15:00 Студия актерского мастерства LaborArt
15:00-15:40 Коллективы Дома народного творчества города Маарду: Белорусский ансамбль "Купава", хор "Радуга", танцевальный коллектив сеньоров "Элурыым"
15:40-16:00 Шоу-театр Jagory
16:00-17:00 Фольклорный ансамбль "Лира"