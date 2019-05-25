В Таллинне стартуют Дни Старого города: смотрите программу

С 30 мая по 2 июня в Таллинне пройдут 38-ые Дни Старого города. В этом году впервые будет открыта площадка славянских культур, которая расположится во дворе дома по адресу Уус 19. Вас ждет насыщенная программа: ярмарка, фотографирование в народных костюмах, настоящие русские угощения, самоварный чай и сбитень, а также русские народные игры. С помощью рисунков на лице все желающие смогут перевоплотиться в героев русских народных сказок.