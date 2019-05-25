Сб, 25.05.2019
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В Таллинне стартуют Дни Старого города: смотрите программу

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Вид на Старый Таллинн.

ФОТО: Пеэтер Ланговитс

С 30 мая по 2 июня в Таллинне пройдут 38-ые Дни Старого города. В этом году впервые будет открыта площадка славянских культур, которая расположится во дворе дома по адресу Уус 19. Вас ждет насыщенная программа: ярмарка, фотографирование в народных костюмах, настоящие русские угощения, самоварный чай и сбитень, а также русские народные игры. С помощью рисунков на лице все желающие смогут перевоплотиться в героев русских народных сказок.

Программа мероприятий площадки Славянских культур первого июня:

11.00-11.20 Тартуское Белорусское Общество "Спадки"

11:25-11:40 Участница шоу "Голос Балтии" Кристина Калле

11:40-12:00 Музыкальный ансамбль "Серебряный родник"

12:00-12:10 Танцевальная студия StarDance

12:20 - 12:40 Фольклорный ансамбль "Былица"

12:40-13:40 Екатерина Сорокина проведет народные игры для всей семьи

13:40-14:00 Народный театр VEGA представят юмористическое музыкальное модное шоу в национальных костюмах

14:00-14:40 Танцевальный ансамбль "Непоседы"

14:40-15:00 Студия актерского мастерства LaborArt

15:00-15:40 Коллективы Дома народного творчества города Маарду: Белорусский ансамбль "Купава", хор "Радуга", танцевальный коллектив сеньоров "Элурыым"

15:40-16:00 Шоу-театр Jagory

16:00-17:00 Фольклорный ансамбль "Лира"

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