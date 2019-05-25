Фото: учинившие тяжелую аварию пьяные мужчины сбежали с места происшествия, но потом вернулись

Сегодня, 25 мая, около 5:00 полиция получила сообщение о ДТП на улице Выйду в Калласте, где темно-зеленый Audi 80 врезался в припаркованный внедорожник Nissan Navara.
Согласно первоначальным данным, управлявший Audi мужчина сначала на большой скорости врезался в кучу песка, а затем в припаркованный Nissan. В результате столкновения автомобиль Audi перевернулся на бок. Владелец Nissan услышал грохот и вышел на улицу, там он увидел, что из опрокинувшейся машины вылезли двое мужчин, которые тут же скрылись с места происшествия. Владелец Nissan вызвал полицию.
В тот момент, когда полиция проводила следственные мероприятия, на место происшествия вернулись сбежавшие мужчины. Оба были пьяны. Поскольку речь шла о сильном алкогольном опьянении, стражи порядка доставили их в вытрезвитель в Тарту. Сразу невозможно было установить, кто из мужчин в момент аварии находился за рулем. Это будет установлено в ходе расследования.