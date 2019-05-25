Фото: учинившие тяжелую аварию пьяные мужчины сбежали с места происшествия, но потом вернулись

Согласно первоначальным данным, управлявший Audi мужчина сначала на большой скорости врезался в кучу песка, а затем в припаркованный Nissan. В результате столкновения автомобиль Audi перевернулся на бок. Владелец Nissan услышал грохот и вышел на улицу, там он увидел, что из опрокинувшейся машины вылезли двое мужчин, которые тут же скрылись с места происшествия. Владелец Nissan вызвал полицию.