Фотоуроки Chelsea Flower Show: шесть самых модных ландшафтных садов

Самым ярким примером лесного сада стал проект RHS Back to Nature Garden, разработанный совместно с Ее Высочеством герцогиней Кембриджской и ландшафтными архитекторами из Davies White. По словам авторов проекта, сад создавался как лесная дикая местность, здесь использовали деревья-крупномеры, ручей, костер и даже домик на дереве для маленьких посетителей.

Акцент на лесных мотивах отразился и в других садах выставки, например, в проекте The M&G Garden Энди Стерджена, который воссоздал лесной пейзаж, и в The Savills and David Harber Garden Эндрю Даффа, где лесная зона окружает прудик.