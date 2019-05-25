Фотоуроки Chelsea Flower Show: шесть самых модных ландшафтных садов

1. Теория хаоса и естественный сад

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Забудьте об идеальных газонах и аккуратных клумбах: большинство ландшафтных дизайнеров на выставке в Челси вдохновлялись дикой природой, хаотичными скоплениями цветов на лугах и некошеной травой. Вместо искусственных заборов и границ клумб — живые ограждения из растений. Вместо выстриженного газона — дикий, с высокой травой, усеянной лютиками. Это отличное оправдание, чтобы дать и себе, и газонокосилке отдохнуть. Пусть растения растут и цветут естественным для дикой природы образом.

2. Лесные сады

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Самым ярким примером лесного сада стал проект RHS Back to Nature Garden, разработанный совместно с Ее Высочеством герцогиней Кембриджской и ландшафтными архитекторами из Davies White. По словам авторов проекта, сад создавался как лесная дикая местность, здесь использовали деревья-крупномеры, ручей, костер и даже домик на дереве для маленьких посетителей.

Акцент на лесных мотивах отразился и в других садах выставки, например, в проекте The M&G Garden Энди Стерджена, который воссоздал лесной пейзаж, и в The Savills and David Harber Garden Эндрю Даффа, где лесная зона окружает прудик.

3. Коровья петрушка

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Продолжая тему диких и естественных садов, в этом году на выставке повсюду была коровья петрушка. Ее другое название - купырь лесной (Anthriscus sylvestris). Да и в целом зонтичные растения разных форм и размеров становятся все популярнее. Например, Джо Томпсон смягчила границы своего проекта Wedgwood Garden белыми облаками этого растения; Марк Грегори усеял купырем диковатые заросли своего сада Welcome to Yorkshire Garden.

4. Сад для детей

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Наряду с RHS Back to Nature Garden многие проекты выставки задумывались так, чтобы побудить детей общаться с природой и почаще выходить на улицу.

Так, Montessori Centenary Children’s Garden Джоди Лидгард — отличный пример сада, спроектированного специально для детей: от яркой перголы до высадок кустарников и деревьев со съедобными ягодами и фруктами. Ухаживая за ними, дети в буквальном смысле пробуют плоды своего труда.

5. Зеленые крыши

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Зеленые крыши встречаются в проектах ландшафтных дизайнеров все чаще. Например, в The Montessori Centenary Children’s Garden каждый сантиметр пространства использован под посадки, в том числе и крыша над площадкой для детских занятий. А в Silent Pool Gin Garden установили металлический навес, смягчив его индустриальный вид посадками на крыше и по боковым стенкам.

6. Сад, восстанавливающий ландшафт

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru