Сб, 25.05.2019
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  • Эстония
  • Президент Керсти Кальюлайд замечена в ресторане с лидерами Партии реформ

Президент Керсти Кальюлайд замечена в ресторане с лидерами Партии реформ

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Кая и Сийм Каллас.

ФОТО: Juss Saska / Postimees

В этот четверг состоялась неофициальная встреча между президентом Керсти Кальюлайд, председателем оппозиционной Партии реформ Каей Каллас и почетным председателям той же политической организации Сиймом Калласом.

Новостной портал Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Uued Uudised делится сделанной в одном из местных ресторанов фотографией, где на заднем плане можно заметить Керсти Кальюлайд, Кая Каллас и Сийм Каллас.

Кая Каллас сказала Postimees, что речь идет о четверговой встрече, а поскольку она была неофициальной, то и проходила не в канцелярии президента.

На вопрос, кто инициировал эту встречу, Кая Каллас ответила: «Я так поняла, что президент и Сийм Каллас ранее уже обедали вместе, а теперь позвали и меня».

По словам лидера Партии реформ, на встрече обсуждали различные темы. «Хорошо, когда разные люди встречаются и общаются», - добавила она.

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