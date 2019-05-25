Президент Керсти Кальюлайд замечена в ресторане с лидерами Партии реформ

Новостной портал Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Uued Uudised делится сделанной в одном из местных ресторанов фотографией, где на заднем плане можно заметить Керсти Кальюлайд, Кая Каллас и Сийм Каллас.

Кая Каллас сказала Postimees, что речь идет о четверговой встрече, а поскольку она была неофициальной, то и проходила не в канцелярии президента.

На вопрос, кто инициировал эту встречу, Кая Каллас ответила: «Я так поняла, что президент и Сийм Каллас ранее уже обедали вместе, а теперь позвали и меня».