Рейтинг доверия Путину обновил исторический минимум

На прошлой неделе в ходе аналогичного опроса о доверии Путину заявили 33,1% респондентов, а в мае 2018 года таких было 47,4%. Рейтинг президента падает с середины июня 2018 года после объявления о повышении пенсионного возраста. В разгар президентской кампании доверие к Путину выражали 57,2% участников опроса ВЦИОМ, передает NEWSru.

От падения рейтинга президента не спасло даже послание Федеральному собранию, которое было призвано, наоборот, остановить его. Уже после его оглашения стало известно, что рейтинг доверия Путину снизился до 32%, что на тот момент было историческим минимумом. А само послание стало самым непопулярным за последние годы, как ни старался Кремль найти для него позитивные темы.

В феврале помочь рейтингу Путина взялись ведьмы, поддержав президента заклинаниями, а его врагам послав проклятия. Но как раз вскоре после этого его рейтинг претерпел рекордное падение.

Вместе с тем Путину россияне по-прежнему доверяют больше, чем другим политикам. На втором месте с 14,8% находится министр обороны РФ Сергей Шойгу, на третьем - министр иностранных дел Сергей Лавров (13%). Глава правительства Дмитрий Медведев только пятый с 7,6% и уступает лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому (8,8%).

В то же время деятельность президента одобряют 65,8% опрошенных. Рейтинги одобрения работы Дмитрия Медведева и его правительства за последнюю неделю составили 38,4 и 42,4% соответственно. 23,4% опрошенных сказали, что не доверили бы премьер-министру решение важных государственных вопросов.