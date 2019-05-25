"Золотая бутса" в шестой раз достанется Лионелю Месси

Для определения обладателя "Золотой бутсы" необходимо количество голов футболиста умножить на соответствующий коэффициент чемпионата. Мяч, забитый в пяти самых сильных чемпионатах согласно рейтингу УЕФА, оценивается в два очка, с шестого по 21-е - 1,5 очка, остальные - очко.

Вторым стал 20-летний нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе, в активе которого 33 гола (66 очков) в чемпионате Франции. Третье место занял 36-летний форвард "Сампдории" Фабио Квальярелла, отличившийся на данный момент 26 голами (52 очка) в итальянском первенстве. Он может принять участие в матче заключительного тура чемпионата Италии против туринского "Ювентуса" и улучшить свой показатель.