Сб, 25.05.2019
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"Золотая бутса" в шестой раз достанется Лионелю Месси

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Лионель Месси.

ФОТО: Jan Huebner/Lau / imago images / Jan Huebner

Аргентинский нападающий футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси выиграл приз лучшему бомбардиру европейских чемпионатов нынешнего сезона - "Золотую бутсу". Форвард стал обладателем награды в третий раз подряд. 31-летний аргентинец забил 36 мячей в первенстве Испании и набрал 72 очка, передает Newsru.com.

Для определения обладателя "Золотой бутсы" необходимо количество голов футболиста умножить на соответствующий коэффициент чемпионата. Мяч, забитый в пяти самых сильных чемпионатах согласно рейтингу УЕФА, оценивается в два очка, с шестого по 21-е - 1,5 очка, остальные - очко.

Вторым стал 20-летний нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе, в активе которого 33 гола (66 очков) в чемпионате Франции. Третье место занял 36-летний форвард "Сампдории" Фабио Квальярелла, отличившийся на данный момент 26 голами (52 очка) в итальянском первенстве. Он может принять участие в матче заключительного тура чемпионата Италии против туринского "Ювентуса" и улучшить свой показатель.

"Золотая бутса" стала шестой в карьере аргентинца, ранее он получал награду в 2010, 2012, 2013, 2017 и 2018 годах.

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