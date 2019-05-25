Сделай сам: отличный совет, как избавиться от неприятных запахов

Австралийская домохозяйка распространяет в социальных сетях эффективный рецепт, который, помимо удаления неприятных запахов, поможет придать блеск поврежденным и выцветшим поверхностям, передает Kodustiil.
Группа на Facebook под названием Moms Who Clean - «Мамочки, которые чистят» - полна советов, о которых многие никогда не слышали. Одна такая рекомендация получила особенно большой резонанс благодаря своей доступности и эффективности.
Эффективное и недорогое средство для быстрого удаления запаха содержит только два ингредиента - горячую воду и кофе. Смешав их, разбрызгивайте полученную жидкость в необходимых местах – от мусорного ведра до подвала и ящиков комода.
«Кто бы мог подумать, что смесь воды и кофе еще и возвращает первоначальный блеск мебели, столешницам и другим поверхностям», - написала автор рецепта Эми Чандлер в своем посте.
От редакции: в какой пропорции следует смешивать воду и кофе, а также какой крепости должен быть кофе, автор рецепта, по версии Kodustiil, умалчивает.