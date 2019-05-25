Секс-туризм не остановить: на границе России и Финляндии раздают презервативы и ВИЧ-пакеты

Финский Красный крест и центр поддержки Hivpoint увеличивают на финляндско-российской границе число патрулей, которые будут распространять среди мужчин информацию о безопасном сексе, передает Yle.
Волонтеры четырех патрулей начнут свою работу на МАПП Ваалимаа, после чего деятельность распространится на пограничные пункты Вартиус, Ниирала и Нуйамаа. Консультант-сексолог Мерви Вальус из организации Hivpoint говорит, число патрулей было увеличено из-за роста случаев заражения ВИЧ на российских приграничных территориях.
"Людям стоит напоминать о безопасном сексе и о важности прохождения тестов на ВИЧ", – говорит Вальус.
Раздают презервативы и ВИЧ-пакеты
Патрули работают уже пятый год.
На пунктах пересечения границы они раздают средства предохранения, а также предлагают услуги для прохождения экспресс-теста на ВИЧ. Кроме того волонтеры оказывают сексуальные консультации.
"Тесты делают многие, кто имели в России секс без предохранения. Большая часть – это мужчины и у них чаще, чем у женщин выявляется ВИЧ", – рассказывает Марви Вальус.
Целевая группа – мужчины старше среднего возраста
С 2000 года почти 60 мужчин заразились в России ВИЧ. Просветительская кампания «Поездка без риска» рассчитана главным образом на мужчин старше среднего возраста. В здравоохранительном округе Южной Карелии сообщают, что средний возраст мужчин, заразившихся в прошлом году, был 70 лет.