Секс-туризм не остановить: на границе России и Финляндии раздают презервативы и ВИЧ-пакеты

Волонтеры четырех патрулей начнут свою работу на МАПП Ваалимаа, после чего деятельность распространится на пограничные пункты Вартиус, Ниирала и Нуйамаа. Консультант-сексолог Мерви Вальус из организации Hivpoint говорит, число патрулей было увеличено из-за роста случаев заражения ВИЧ на российских приграничных территориях.

"Людям стоит напоминать о безопасном сексе и о важности прохождения тестов на ВИЧ", – говорит Вальус.

Раздают презервативы и ВИЧ-пакеты

Патрули работают уже пятый год.

На пунктах пересечения границы они раздают средства предохранения, а также предлагают услуги для прохождения экспресс-теста на ВИЧ. Кроме того волонтеры оказывают сексуальные консультации.

"Тесты делают многие, кто имели в России секс без предохранения. Большая часть – это мужчины и у них чаще, чем у женщин выявляется ВИЧ", – рассказывает Марви Вальус.

Целевая группа – мужчины старше среднего возраста