Международный трибунал по морскому праву обязал Россию освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе

Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить два украинских военных корабля и вспомогательное судно и 24 украинских моряков, задержанных вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года, и позволить им вернуться на родину, удовлетворив тем самым требования Украины.