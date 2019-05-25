Квартирант-иностранец – источник обогащения или проблем?

Некоторые наймодатели считают, что иностранные квартиранты порядочнее и состоятельнее, а, значит, им можно назначить за наем более высокую цену. Но неужели иностранцы такие глупцы, что согласятся платить за квартиру больше, чем это диктует местный рынок съемного жилья?

Между прочим, предложения по найму недвижимости на порталах доступны как местным, так и иностранным клиентам. Частенько иностранцы действуют через своего доверенного маклера, который более или менее осведомлен о реалиях местного рынка. Более того, иностранцы, приезжающие с Запада, часто ожидают, что в Эстонии можно снять элитную квартиру по цене комнаты в общежитии.

Правда состоит в том, что, по большей части, иностранцы на самом деле готовы платить немного более высокую цену, но за более качественное жилье. Поэтому они выбирают более дорогие дома и квартиры, которые местным просто не по карману.

В случае иностранных нанимателей советуем требовать с них гораздо большую залоговую сумму, чтобы покрыть как можно большую часть неоплаченных счетов и потерю дохода от найма, если с квартирантами возникнут проблемы.

Обязательственно-правовой закон позволяет наймодателю запрашивать депозит в размере не более трех месяцев найма.