Адвокат рассказала о физическом состоянии Кокорина

Стукалова заявила, что Кокорину предоставили возможность пять раз в неделю посещать спортзал, однако форварда по-прежнему беспокоит боль в ноге. По ее мнению, футболист сбросил вес.

«Может быть, это связано и с тем, что Саша держит режим питания. Просит родителей, чтобы они ему много не присылали еды. И активно ходит в спортзал», - добавила она.

8 мая Кокорин был осужден на 1,5 года колонии общего режима за две драки, устроенные вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым в центре Москвы в октябре прошлого года. Футболисты являются фигурантами уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои».