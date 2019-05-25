Эстонский продуктовый банк будет сотрудничать с шотландским производителем

В минувший понедельник Edrington передал Продуктовому банку Эстонии пожертвования более, чем на 5000 евро, одновременно работники Edrington и действующего в Эстонии партнера этой компании — фирмы Coca-Cola HBC Eesti помогли в комплектовании Красных ящиков Продуктового банка: за полтора часа были укомплектованы 97 коробок, предназначенные для семей в Нымме и волостях Харку и Сауэ.

Эстонский Продуктовый банк является членом Европейской Федерации Продуктовых банков (FEBA)и Европейской сети организаций по борьбе с бедностью (EAPN Eesti).

Продуктовый банк создан для того, чтобы нереализованная еда поступала голодающим людям - от торговых сетей и производственного сектора принимаются продукты, срок реализации которых вот-вот истечет; из них при помощи волонтеров формируются продуктовые наборы, которые затем поступают наиболее нуждающимся людям на основании полученных от социальных отделов списков. Продуктовый банк – это некоммерческая организация, которая собирает и принимает продукты питания от производителей, поставщиков и частных лиц, чтобы передать их нуждающимся. Деятельность Продуктового банка способствует уменьшению расточительства продуктов питания. Если ранее нереализованные продукты утилизировались, то теперь они доставляются туда, где в них действительно нуждаются.

В своей деятельности организация строго соблюдает правила гигиены и требования к качеству продуктов. Продуктовый банк никогда не покупает и никогда не продает продукты.

Распространение продуктов питания осуществляется при посредничестве сети сотрудничающих организаций, в которую входят местные благотворительные организации и социальные учреждения, у которых налажен прямой контакт с нуждающимися. Через эти организации бесплатную продовольственную помощь могут получить люди, доходы которых ниже прожиточного минимума.

Первый Продуктовый банк был основан 43 года назад в США. Его делом стала борьба против бедности и за рациональное использование пищевых продуктов. Ныне по всему миру действуют тысячи продуктовых банков. В последнее десятилетие немало подобных организаций возникло и в Европе, например в Германии – 100 продуктовых банков, в Голландии – 125. Активно действуют продуктовые банки в Финляндии, Швеции, Дании и Литве.