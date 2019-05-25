Сб, 25.05.2019
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Российский подросток ценой жизни спас детей

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Свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Internet.

В Челябинской области 13-летний подросток утонул, после того как спас двух 10-летних детей, упавших в заполненный водой угольный карьер. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России, передает Lenta.ru.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отмечено в тексте.

Инцидент произошел днем в пятницу, 24 мая, около поселка Бажово в черте города Копейска. Один из отдыхавших на берегу карьера подростков заметил, как упали в воду два игравших на краю мальчика, и бросился им на помощь.

Состояние спасенных детей в следствии не уточнили.

В ноябре прошлого года неподалеку от села Лазо на Камчатке 15-летний подросток ценой жизни спас своего 13-летнего двоюродного брата от медведя, отвлекая внимания хищника на себя. Тому удалось убежать и рассказать о нападении взрослым. Однако спасти подростка они уже не успели.

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