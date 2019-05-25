Российский подросток ценой жизни спас детей

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отмечено в тексте.

Инцидент произошел днем в пятницу, 24 мая, около поселка Бажово в черте города Копейска. Один из отдыхавших на берегу карьера подростков заметил, как упали в воду два игравших на краю мальчика, и бросился им на помощь.

Состояние спасенных детей в следствии не уточнили.