Гибель и тяжелые травмы работников: каковы причины несчастных случаев на предприятии Eesti Energia?

В ночь на четверг на принадлежащем Eesti Energia заводе по производству масел Enefit280 произошел тяжелый несчастный случай, в результате которого умер 47-летний работник. Прокуратура начала уголовное производство. По словам главы пресс-службы Трудовой инспекции Яны Розенфельд, на предприятии Enefit Energiatootmine AS за последние пять лет произошло семь несчастных случаев: пять тяжелых, одно легкое и одно смертельное.

«Несчастные случаи связаны с ожогом, воздействием горячей воды, использованием оборудования, ударом тока, падением на территории и падением при пересечении моста», - говорит она.

На самом предприятии Eesti Energia AS, по словам Розенфельд, за последние пять лет произошло три тяжелых и семь легких несчастных случаев на производстве. Она отмечает, что несчастные случаи связаны с ударами тока, с тем, что человек спотыкался, с падениями, растяжениями, укусом собаки и обращением с ножом.

«В Enefit Energiatootmine AS Трудовая инспекция расследовала три инцидента и было установлено несоответствие требованиям безопасности рабочих инструментов, один случай еще расследуется», - говорит Розенфельд.

Но проведенное предприятием расследование не говорит о том, что несчастные случаи произошли из-за рабочих инструментов. «На производстве Enefit Energiatootmine за последние пять лет не было несчастного случая, в котором рабочему был нанесен вред здоровью из-за рабочих инструментов, которые не соответствовали требованиям безопасности», - сказал пресс-секретарь Eesti Energia Прийт Лутс.

Он добавил, что после каждого несчастного случая проводится основательное расследование, с привлечением комиссии, и выясняется первопричина несчастного случая. «Принимаются меры для предотвращения подобных случаев (например, организационные и технические меры, дополнение документации, дальнейшее обучение и тренинги, информационные кампании)», - добавил он.

По словам Лутса, в Eesti Energia самыми большими факторами угрозы являются падение с высоты, падение на поверхности и работа с машинами и оборудованием. «Причины произошедших за последние пять лет на Enefit Energiatootmine несчастных случаев были разные, в которых факторами риска были электричество, падение, горячая вода, пепел. Все риски рабочей среды регулярно оцениваются и постоянно проводится профилактическая работа для избежания несчастных случаев. Также много внимания обращает на внутренний контроль рабочей среды».