Блог: голосование завершилось. Кто попал в Европарламент?

В воскресенье, 26 мая, в Эстонии проходят основные выборы в Европарламент. За семь дней предварительного голосования на избирательных участках побывали 26 656 человек, из них 15 773 голосовали вне места жительства.
По Эстонии в целом во время предварительного, в том числе электронного голосования свое мнение выразили 223 870 человек, что составляет 25,4% всех избирателей. Электронно проголосовали 155 521, что в полтора раза больше, чем пять лет назад.
Как показывают результаты экзит-поллов, во многих странах уверенные результаты продемонстрировали представители консервативных партий. Официально результаты станут известны после полуночи.