Вс, 26.05.2019
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Блог: голосование завершилось. Кто попал в Европарламент?

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В воскресенье, 26 мая, в Эстонии проходят основные выборы в Европарламент. За семь дней предварительного голосования на избирательных участках побывали 26 656 человек, из них 15 773 голосовали вне места жительства.

По Эстонии в целом во время предварительного, в том числе электронного голосования свое мнение выразили 223 870 человек, что составляет 25,4% всех избирателей. Электронно проголосовали 155 521, что в полтора раза больше, чем пять лет назад.

Как показывают результаты экзит-поллов, во многих странах уверенные результаты продемонстрировали представители консервативных партий. Официально результаты станут известны после полуночи.

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