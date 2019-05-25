Пн, 27.05.2019
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Блог: объявлены результаты. Кто прошел в Европарламент от Эстонии?

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В воскресенье, 26 мая, в Эстонии состоялись выборы в Европарламент. Как и ожидалось, по два мандата получили Партия реформ и социал-демократы. У центристов и EKRE по одному, кроме того, после брекзита Эстония получит еще одно место, которое займет представитель "Отечества". Независимый кандидат Раймонд Кальюлайд в Европарламент не прошел.

Согласно официальным результатам, в Европарламент от Эстонии прошли:

1. Марина Кальюранд (Социал-демократическая партия) - 65559 голосов

2. Андрус Ансип (Партия реформ) - 41006 голосов

3. Урмас Паэт (Партия реформ) - 30010 голосов

4. Яна Тоом (Центристская партия) - 27003 голоса 

5. Яак Мадисон (EKRE) - 22823 голоса

6. Свен Миксер (Социал-демократическая партия) - 2886 голосов.

(7). Рихо Террас ("Отечество") - 21474 голоса

За семь дней предварительного голосования на избирательных участках побывали 26 656 человек, из них 15 773 голосовали вне места жительства.

По Эстонии в целом во время предварительного, в том числе электронного голосования свое мнение выразили 223 870 человек, что составляет 25,4% всех избирателей. Электронно проголосовали 155 521, что в полтора раза больше, чем пять лет назад.

Во многих странах уверенные результаты продемонстрировали представители консервативных партий. Больше всего голосов потеряли крупнейшие фракции Европарламента - правоцентристскаая Европейская народная партия и социал-демократы. Однако их голоса получили не только евроскептики и националисты, но и либералы и зеленые, значительно увеличившие свою популярность.

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