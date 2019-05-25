Блог: объявлены результаты. Кто прошел в Европарламент от Эстонии?

В воскресенье, 26 мая, в Эстонии состоялись выборы в Европарламент. Как и ожидалось, по два мандата получили Партия реформ и социал-демократы. У центристов и EKRE по одному, кроме того, после брекзита Эстония получит еще одно место, которое займет представитель "Отечества". Независимый кандидат Раймонд Кальюлайд в Европарламент не прошел.
Согласно официальным результатам, в Европарламент от Эстонии прошли:
1. Марина Кальюранд (Социал-демократическая партия) - 65559 голосов
2. Андрус Ансип (Партия реформ) - 41006 голосов
3. Урмас Паэт (Партия реформ) - 30010 голосов
4. Яна Тоом (Центристская партия) - 27003 голоса
5. Яак Мадисон (EKRE) - 22823 голоса
6. Свен Миксер (Социал-демократическая партия) - 2886 голосов.
(7). Рихо Террас ("Отечество") - 21474 голоса
За семь дней предварительного голосования на избирательных участках побывали 26 656 человек, из них 15 773 голосовали вне места жительства.
По Эстонии в целом во время предварительного, в том числе электронного голосования свое мнение выразили 223 870 человек, что составляет 25,4% всех избирателей. Электронно проголосовали 155 521, что в полтора раза больше, чем пять лет назад.
Во многих странах уверенные результаты продемонстрировали представители консервативных партий. Больше всего голосов потеряли крупнейшие фракции Европарламента - правоцентристскаая Европейская народная партия и социал-демократы. Однако их голоса получили не только евроскептики и националисты, но и либералы и зеленые, значительно увеличившие свою популярность.