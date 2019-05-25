Блог: объявлены результаты. Кто прошел в Европарламент от Эстонии?

Согласно официальным результатам, в Европарламент от Эстонии прошли:

1. Марина Кальюранд (Социал-демократическая партия) - 65559 голосов 2. Андрус Ансип (Партия реформ) - 41006 голосов 3. Урмас Паэт (Партия реформ) - 30010 голосов 4. Яна Тоом (Центристская партия) - 27003 голоса 5. Яак Мадисон (EKRE) - 22823 голоса 6. Свен Миксер (Социал-демократическая партия) - 2886 голосов. (7). Рихо Террас ("Отечество") - 21474 голоса

За семь дней предварительного голосования на избирательных участках побывали 26 656 человек, из них 15 773 голосовали вне места жительства.

По Эстонии в целом во время предварительного, в том числе электронного голосования свое мнение выразили 223 870 человек, что составляет 25,4% всех избирателей. Электронно проголосовали 155 521, что в полтора раза больше, чем пять лет назад.