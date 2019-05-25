Блог: в Эстонии проходят выборы в Европарламент

По состоянию здоровья или иным уважительным причинам урна для голосования может быть доставлены на дом. Для этого надо по телефону представить ходатайство с 9 до 14:00 участковой избирательной комиссии по месту жительства. В ходатайстве должны быть указаны имя и фамилия избирателя, его личный код, адрес, номер телефона и причина голосования на дому.

За семь дней предварительного голосования на избирательных участках побывали 26 656 человек, из них 15 773 голосовали вне места жительства.