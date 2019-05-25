Блог: в Эстонии проходят выборы в Европарламент

В воскресенье, 26 мая, с 9 до 20:00 в Эстонии проходят основные выборы в Европарламент. В Таллинне можно будет голосовать на 85 избирательных участках, но только по месту жительства.
По состоянию здоровья или иным уважительным причинам урна для голосования может быть доставлены на дом. Для этого надо по телефону представить ходатайство с 9 до 14:00 участковой избирательной комиссии по месту жительства. В ходатайстве должны быть указаны имя и фамилия избирателя, его личный код, адрес, номер телефона и причина голосования на дому.
За семь дней предварительного голосования на избирательных участках побывали 26 656 человек, из них 15 773 голосовали вне места жительства.
По Эстонии в целом во время предварительного, в том числе электронного голосования свое мнение выразили 223 870 человек, что составляет 25,4% всех избирателей. Электронно проголосовали 155 521, что в полтора раза больше, чем пять лет назад.