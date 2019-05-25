Руководителям детских садов и школ по интересам Нарвы поднимут зарплаты

Депутаты городского собрания Нарвы 30 мая рассмотрят проект решения о повышении окладов директоров дошкольных учебных заведений и школ по интересам, передает Rus.ERR.
Для директора дошкольного детского учреждения устанавливается минимальная ставка ежемесячной заработной платы в размере 1 440 евро (до сих пор минимальный размер составлял 1 200 евро).
Если количество групп в детском саду более четырех, к минимальной ставке директора добавляется 30 евро за каждую дополнительную группу (до сих пор за группу доплачивали 25 евро).
В случае, если количество групп превышает 12, для директора устанавливается ставка заработной платы в размере 1 680 евро (до сих пор это было 1 400 евро).
Для директоров школ по интересам оклад устанавливается, в зависимости от количества детей: до 201 учащегося – 1 363 евро; от 201 до 400 учащихся – 1 460 евро; от 401 до 700 учащихся – 1 517 евро; более 700 учащихся – 1 614 евро.