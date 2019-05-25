Третьяк заявил, что финны не играют в хоккей, а мешают играть в него

«Шокировал вылет шведов, думал, что они будут играть в финале. В матче с Россией они показали хорошую игру, у них вся команда собрана из НХЛ. В сборной Финляндии очень мало игроков из НХЛ, но они играют очень дисциплинированно, слаженно, напоминают сборную Германии на Олимпиаде в хоккее.

Финны - наш традиционный неудобный соперник, они не играют в хоккей, а мешают играть в хоккей. Нам проще играть в открытый хоккей с американцами, канадцами. А тут нам очень непросто, если бы я был тренером Финляндии, то играл бы сегодня от защиты, без удалений.

У нас класс все равно выше, но тоже нельзя удаляться и нужно использовать все моменты, забить в первом периоде, так как на них скажется переезд. Жду тяжелый матч», - приводит слова Третьяка Sport24.