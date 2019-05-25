Завтра в Эстонии вывесят флаги

Флаг ЕС вместе с флагом Эстонии вывесят на своих зданиях Рийгикогу, Президент Республики, правительство, Государственный суд, госконтроль, канцлер права, министерства, Банк Эстонии, главный штаб Сил обороны и органы местных самоуправлений, сообщил BNS в субботу пресс-секретарь госканцелярии.

Флаги Эстонии и ЕС могут вывесить и все остальные.

Государственный флаг поднимают в 8 часов утра и спускают на закате в 21.58 или не позднее 22 часов. Если флаг не спускают, то в темное время суток он должен подсвечиваться.