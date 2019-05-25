Пассажирка поезда Elron: поход в туалет обернулся нервотрепкой и солидным штрафом

Анетте Парксепп рассказала, что в апреле ехала на поезде Elron из Тарту в Таллинн. В самом начале поездки она решила пойти в туалет. А когда вернулась на место, кондуктор уже обслужил их вагон. Девушка не стала переживать по этому поводу, поскольку кондукторы все время ходят туда-сюда, поэтому она решила купить билет, когда кондуктор вернется. «Но через несколько минут к нам зашел билетный контролер», - рассказывает Парксепп.

Она объяснила, что не смогла купить билет, поскольку находилась в туалете. Контролер лишь ответил, что это не оправдание и билет также можно купить в билетном автомате. «Я никогда его не использовала, поэтому не знаю, как он работает, - говорит Парксепп. - Позднее выяснила, что для его использования нужна карта Elron, которой у меня нет».

Контролер в рамках ускоренного производства выписал штраф на сумму в 20 евро. Девушка сразу уточнила у контролера, как можно обжаловать штраф. Оказалось, что надо написать заявление с описанием всего случившегося, подписать его и отправить на электронную почту Департамента шоссейных дорог. Она так и сделала.

Через неделю она получила ответ от департамента, что ее жалоба неверно оформлена: «Не было добавлено, что ускоренное производство оформил Департамент шоссейных дорог и их адрес — Теэлизе,4. Добавила эту сверхважную информацию и вновь отправила письмо».

Еще через неделю она получила ответ, что ее жалоба принята в производство. Через некоторое время Анетте пришло приглашение явится в Департамент шоссейных дорог. На месте выяснилось, что у пассажирки нет шансов аннулировать ускоренное производство, а можно только выбрать: согласиться на ускоренное производство (20 евро) или на составление протокола о проступке (40 евро).

«Вы думали, что будете здесь давать какие-то показания? Нет-нет, я составлю сегодня в отношении вас протокол о проступке. Это было написано в приглашении. Вы читали это приглашение?» - передает слова чиновника Департамента шоссейных дорог Анетте.

Анетте вновь попыталась объяснить, что у нее не было в планах ехать зайцем, она в любом случае хотела купить билет, но просто во время первого прохода кондуктора была в туалете.

Чиновник отметил, что купить билет — это обязанность пассажира. Анетте уточнила, что нигде не сказано, что это надо сделать в течение пяти минут. «В законе говорится, что это надо сделать незамедлительно», - парировал чиновник.

На попытку Анетте опять напомнить, что она была в туалете, чиновник, по словам девушки, ответил, что если у нее нет какого-либо заболевания или она в прямом смысле не ходит в штаны, то воспользоваться туалетом до покупки билета не разрешено. В то же время Анетте упоминает, что чиновник неоднократно сказал, что верит, что она ненамеренно нарушила закон, но это не считается.

Поскольку ни один аргумент пассажирки не сработал, ей ничего не оставалось как согласиться на оформление ускоренного производства и штраф в 20 евро.

Департамент: основания для отмены упрощенного производства нет

Руководитель службы надзора за общественным транспортом Департамента шоссейных дорог Ахто Пахк сказал порталу Geenius, что департамент при видении производства исходил из закона и человеку объяснили все обстоятельства, в том числе и право использовать помощь защитника, если ему не хватает собственных знаний для прохождения процедуры производства или недостаточно объяснения для понимания ситуации.

«Согласно действующему закону, при отсутствии билета составляется решение о сокращенном производство, а если решение о сокращенном производстве обжалуется, остается два варианта: отменить сокращенное производство или начать производство о проступке. В этом случае оформляется протокол о проступке или решение об ускоренном производстве», - говорит Пахк.