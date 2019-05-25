Картина дня: центристы теряют поддержку неэстонцев, причины несчастных случаев на заводе Eesti Energia и тяжелая авария

Графики: неэстонцы продолжают отворачиваться от центристов и поглядывают в сторону "Ээсти 200" и Партии реформ

Накануне выборов в Европарламент стали известны новые рейтинги партий. Согласно опросу, проведенному Kantar Emor по заказу Postimees, во второй половине мая реформисты сохранили уверенное лидерство, однако потеряли около 3% поддержки. В то же время нечем похвастаться Центристской партии, рейтинг которой составил всего 14,7%. Читайте далее...

Фото: учинившие тяжелую аварию пьяные мужчины сбежали с места происшествия, но потом вернулись

Сегодня, 25 мая, около 5:00 полиция получила сообщение о ДТП на улице Выйду в Калласте, где темно-зеленый Audi 80 врезался в припаркованный внедорожник Nissan Navara. Читайте далее...

Гибель и тяжелые травмы работников: каковы причины несчастных случаев на предприятии Eesti Energia?

В четверг на принадлежащем Eesti Energia заводе по производству масел произошел несчастный случай, который закончился смертью работника. По словам представителя предприятия, в связи с каждым несчастным случаем проводится основательное расследование и выясняется причина. Читайте далее...

Европа выбирает общий парламент. Зачем он нужен и кто в него попадает

Вот уже много лет в Страсбурге бок о бок заседают космонавты, популистки, экс-президенты и певицы. Одни рассчитывают быть звездами на небосклоне европейской политики, другие отсиживают почетную пенсию. В руках этих людей - судьба единой Европы. Читайте далее...

Фото: туман накрыл Таллинн белой простыней

Вчера вечером улицы в центре Таллинна на некоторое время заволокло туманом. Он был настолько густым, что высотные здания едва были заметны на расстоянии нескольких сотен метров. Читайте далее...

Фото и видео: из Старого города эвакуировали семью крохалей

В пятницу вечером на улице Ратаскаэву в Старом городе Таллинна заметили семью крохалей, которая ушла слишком далеко от водоема. Читайте далее...

Видео: почему ограждения вдоль железнодорожных путей не эффективны?

Ограждения змейкой, установленные вдоль железнодорожных путей, недостаточно эффективны из-за непродуманного дизайна. Читайте далее...

Полицейские получили камеры, которые крепятся к форме и позволяют снимать везде

С начала мая в распоряжение полицейских по всей Эстонии поступили 180 портативных камер, которые крепятся на полицейской форме. Читайте далее...

На перекрестке столкнулись автомобили: пострадали женщина и ребенок

Вчера в волости Отепя в ходе столкновения автомобилей Audi пострадали женщина и ребенок. Читайте далее...

В Таллинне стартуют Дни Старого города: смотрите программу