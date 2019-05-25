Не менее десяти альпинистов не пережили восхождение на запруженный туристами Эверест

По словам представителя компании Everest Parivar Treks, мужчина ослаб после долгого подъема и трудного спуска, передает NEWSru со ссылкой на Reuters. Главными причинами гибели покорителей Эвереста власти называют слабость, истощение и задержки на многолюдном маршруте. Только 22 мая вершину покорили рекордные 200 человек, писала The Katmandu Post. На следующий день на Эверест поднялись 120 путешественников.

Ранее на этой неделе сразу после восхождения на Эверест скончался 55-летний житель американского штата Юта, посвятивший альпинизму последние годы жизни. Мужчина умер, исполнив мечту покорить главные вершины на семи континентах. Во время предыдущего похода он лишился нескольких пальцев руки из-за обморожения, но продолжил двигаться к цели. При спуске с Эвереста у него не выдержало сердце.

В последующие сутки во время спуска с Джомолунгмы погибли трое жителей Индии, в том числе две женщины. По данным управления туризма Непала, сильная усталость, нехватка кислорода и обезвоживание организма привели к острой сердечной недостаточности у туристов. Однако, по мнению экспертов, они могли бы выжить, если бы не огромное скопление других альпинистов на маршруте.

Yesterday on Everest. Nepal and Tibet/China need to limit the number of climbers on the mountain with a London Marathon style lottery for climbing permits. pic.twitter.com/RERjSgnvXh — Ben Fogle (@Benfogle) 23 мая 2019 г.

Несмотря на множество трагических случаев и высокую стоимость разрешения на подъем (не меньше 10 тысяч долларов для иностранцев) поток желающих покорить Эверест только растет.

Тела погибших альпинистов из-за сложностей с эвакуацией обычно остаются вмерзать в лед. В 2017 году российский экстремальный путешественник Олег Савченко инициировал экспедицию для капсулирования в «зоне смерти» Эвереста тел погибших в разные годы. Он рассказывал, что покорителям вершины часто приходится в прямом смысле переступать через трупы и даже сбрасывать их с обрывов.

Так, например, Савченко рассказал об известном среди покорителей ориентире - зеленых ботинках, после которых надо повернуть направо. В эти ботинки был обут вмерзший в лед величайший альпинист Индии. Еще один погибший там альпинист - абсолютно голый - лежит вмерзший в лед уже 90 лет.

В том же 2017 году группа бывшего депутата Госдумы Александра Сидякина при восхождении на Эверест выполнила «гуманитарную миссию» - накрывала тела не выживших путешественников специальной тканью.