Катерина Тихонова (слева).

ФОТО: STRINGER/REUTERS

Катерина Тихонова, которую СМИ называют младшей дочерью президента Владимира Путина, в пятницу стала кандидатом физико-математических наук. За присвоение степени диссовет проголосовал единогласно, никто из присутствовавших на защите не критиковал работу, а единственный ученый, у которого были вопросы к диссертации, на защиту попасть не смог.

Защищалась Тихонова в МГУ им. Ломоносова, одним из научных руководителей работы был ректор университета Виктор Садовничий. Он по совместительству заведует кафедрой математического анализа на механико-математическом факультете МГУ.

Пустили не всех

Институт механики МГУ, где проходила защита, - НИИ со сложным пропускным режимом. Пройти туда можно только по пропуску сотрудника или студента-практиканта, или по заранее утвержденному списку.

Студенты-третьекурсники, которые вышли из здания института механики во время защиты Тихоновой, сказали, что ничего не слышали о происходящем в здании. Ирина, студентка мехмата, призналась, что услышала имя Тихоновой впервые от корреспондента Би-би-си. Никаких дополнительных мер безопасности в НИИ она тоже не заметила.

Другой студент признался, что читал публикации СМИ о личности Тихоновой, но считает их слухами.