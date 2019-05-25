Галерея: в день открытых дверей Рийгикогу посетили около 3000 человек

Посетители были и из зарубежных стран: США, Бельгии, Бразилии, Испании, Голландии, Ирландии, Израиля, Индии, Японии, Канады, Литвы, Латвии, Норвегии, Польши, Франции, Германии, Сингапура, Финляндии, Великобритании, Швейцарии, Таиланда, Чили и России.

Состоялись экскурсии, можно было подняться на башню Длинный Герман.

День открытых дверей Рийгикогу начался с приветственного концерта смешанного хора HUIK! с балкона замка Тоомпеа. Во дворе замка гостей приветствовал спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас. После полудня на инфочасе все желающие могли задать вопросы премьер-министру Юри Ратасу, министру внутренних дел Марту Хельме и министру иностранных дел Урмасу Рейнсалу.

В кабинетах фракций прошли встречи с депутатами, а в кафе состоялся обмен мнениями, в котором приняли участие впервые избранные в парламент Кайдо Хёвельсон, Марина Кальюранд, Кай Риммель, Андрес Сутт и Райво Тамм. Задавал вопросы член парламента Энн Ээсмаа.

В рамках мнемовикторины по теме «Рийгикогу 100» соревновались команды Рийгикогу и школьников, больше всего правильных ответов дала первая команда Рийгикогу, лучшей школьной командой стала команда Таллиннской технической гимназии.

В честь года эстонского языка в детской комнате актеры театра NUKU Анти Кобин и Таави Тыниссон зачитали истории из золотого фонда детской литературы Эстонии. Национальная библиотека Эстонии и Таллиннская центральная библиотека организовала pop-up библиотеку, для детей были организованы различные мастерские, в том числе мастерская Эстонского музея театра и музыки Priuse Piddo. В честь года певческого и танцевального праздника мероприятия организовали исполнители народного танца Leigar.

День завершился концертом в исполнении юных звезд Tähtede lava под руководством певицы Sissi.