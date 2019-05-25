Дороги перекроют, скорость снизят: смотрите, как изменится дорожное движение из-за веломарафона

В связи с завтрашним марафоном на дорогах Тартумаа, Валгамаа и Пыльвамаа будет много велосипедистов. Департамент шоссейных дорог просит водителей считаться с велосипедистами и запастись достаточным количеством времени, чтобы добраться до места назначения.