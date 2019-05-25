Дороги перекроют, скорость снизят: смотрите, как изменится дорожное движение из-за веломарафона

В связи с проходящим в Тартумаа, Валгамаа и Пыльвамаа 38-м Тартуским веломарафоном Департамент шоссейных дорог завтра введет дополнительные изменения в организацию дорожного движения.
В связи с завтрашним марафоном на дорогах Тартумаа, Валгамаа и Пыльвамаа будет много велосипедистов. Департамент шоссейных дорог просит водителей считаться с велосипедистами и запастись достаточным количеством времени, чтобы добраться до места назначения.
Ограничения в Тартумаа:
- На участке Тарту-Тырванди шоссе Тарту-Юленурме (км 0,0–1,4) для движения будет перекрыта одна полоса с 10.45 до 18.00;
- На участке Тарту-Яристе на шоссе Йыхви-Тарту-Валга (км 137,3–147,3) будет действовать ограничение скорости с 9.00 до 18.00;
- На участке шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа вблизи Саверна (км 219,3–220,3) будет действовать ограничение скорости с 9.00 до 18.00;
- На участке Вана-Куусте-Воорекюла шоссе Пыльва-Реола (км 22,1–30,2) будет действовать ограничение скорости с 9.00 до 18.00.
В Пыльвамаа на участке Воорекюла-Ихамару шоссе Воорекюла-Пускару (км 0,0–16,7) для движения будет перекрыта одна полоса с 12.45 до 17.15.