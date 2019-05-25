Сооснователь Transferwise: репутации Эстонии нанесен катастрофический ущерб

«На этой недели вновь в Guardian появилась статья, в которой миру сообщается, что бывшее прогрессивное государство Эстония сделало крутой поворот, - приводит пример Хинрикус. - Этот ущерб, который был нанесен репутации Эстонии, неизмеримый и, конечно, это усложнит привлечение работников в Эстонию».

Хинрикус отметил, что это не означает, что предприятие посадит 800 сотрудников на поезд и направит в Латвию, но новые места будут появляться скорее всего в других странах. «Происходит то же самое, что и в конторе в Англии под влиянием Брекзит», - сравнивает он, отмечая, что выиграют те страны, которые более открыты.

Менеджер по продукции Topia Кристьян Лепик также считает, что освещение речей EKRE в СМИ сделает инвесторов более осторожными в отношении Эстонии, а коалиция с консерватовами негативно повлияет на экономику.

По словам Лепика, в иностранную прессу в большом количестве попадут комментарии, согласно которым, члены новой коалиции хотят создать закрытую и предназначенную только для эстонцев страну. «Это касается как стартапов, ИТ-фирм, так и, например, международных рекламных компаний и адвокатских бюро. Если (предприниматели – прим.ред.) стоят перед вопросом, в каком из городов Прибалтики, Вильнюсе или Таллинне, создавать представительство, то государственные ценности будут играть в этом большую роль. Приведу конкретный пример: общаясь с иностранными компаниями, я видел, что в Будапеште и Варшаве не хотят открывать офисы именно потому, что эти страны выбрали путь закрытости. Иностранное предприятие думает о том, что если придется, например, привлекать специалиста из-за границы, то его жизнь в этой стране будет осложнена», - пояснил Лепик.