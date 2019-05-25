Порядок побил класс: сборная Финляндии обыграла россиян

Сборная Юкки Ялонена, прошедшая вместе в этм году все этапы Евротура и Еврочелленджа дала России настоящий бой. Финны не стеснялись идти в атаку, не сидели в обороне, закопавшись на своей половине, а грамотно вели силовую борьбу, которую некогда легендарный вратарь, а ныне президент российского хоккея Владислав Третьяк, назвал тем, что мешает играть в хоккей.

Тактика финнов была аналогичной матчу со Швецией - броски, броски, борьба, быстрый переход из обороны в атаку. Россия строила свою игру с позиции доминирования: именно в такие моменты у команды Ильи Воробьева получались сверхопасные атаки и броски, которые могли стать голевыми. Но Суоми выручал Кевин Ланкинен, проведший сезон между второй и третьей по силе американской лиги.

Два периода и половина третьего прошли в обоюдоострых атаках, причем россиян, казалось, подводила лишняя нервозность при завершении моментов. Полуфинал - дело ответственное, а давление на звездную команду России огромное - все ждут только золотых медалей, коих Россия не видела с 2014 года.

На 51-й минуте случилось самое страшное, что российские болельщики могли себе представить: Марко Антилла сумел пробить Андрея Василевского добиванем с пятака. Чем ответила Россия? Град бросков из любых позиций, всем кем угодно, но Ланкинен в этот вечер провел матч жизни, ликвидировав все попытки россиян забросить. Многие броски россиян, кстати, до Ланкинена не долетали: финны самоотверженно ложились под шайбу, заблокировав не менее пяти попыток россиян в заключительные минуты встречи.

Марко Анттила поразил ворота сборной России и принес победу Финляндии ФОТО: CHRISTIAN BRUNA / EPA

Замена Василевского на шестого полевого не помогла: сборная России кружилась в зоне Финляндии, но точный решающий бросок нанести не смогла: два спасения Ланкинена, два блока полевых игроков...