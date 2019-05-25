Кубок Эстонии по футболу уезжает в Нарву!

В женском финале "Флора" переиграла Пярнуский футбольный клуб 4:0, завоевав по итогам сезона 2018-19 требл, выграв чемпионат, кубок и суперкубок Эстонии.

У мужчин на поле вышли нарвский "Транс" и "Нымме Калью". Нарвитяне только однажды выигрывали Кубок - в 2001 году гол Олега Курочкина в добавленное ремя принес нарвитянам победу над фаворитом, "Флорой".

И сегодня "Транс" не считался фаворитом, но уровень футбола и заряженности на борьбу у подопечных Валерия Бондаренко был огромный, и это, вкупе с мастерством тренера, помогло нарвитянам.

УЖе на 10-й минуте "Транс" получил право пробить пенальти, но Роман Нестеровский Виталия Телеша переиграть не смог. На 32-й минуте бразильский легионер "Калью" Лилиу в контратаке открывает счет, но свой второй пенальти на 44-й минуте "Транс" реализует, отличился Александр Закарлюка, и сравнивает счет.

Во втором тайме "Калью" остался в меньшинстве: за второе предупреждение был удален капитан и основной защитник ныммесцев Максимилиано Удже. В меньшинстве "Калью" все еще шел вперед, надеясь в основное время закончить встречу, но "Транс" в обороне стоял крепко, а вышедший на замену Виктор Плотников через три минуты после начала дополнительного времени выводит "Транс" вперед 2:1.