Эстонский копьеметатель установил лучший результат сезона в мире

Сегодня Кирту покорился результат 89 метра и 33 сантиметра, которыйй был достигут в первой попытке.Чуть более 40 сантиметров не хватило Кирту для побития личного рекорда. Кирт на 183 сантиметра провзошел результат немца Андреаса Хофманна, показанны немцев в Шанхае. По случаю установления нового топ-результата сезона Кирт получил в награду от организаторов чек на 5000 евро.