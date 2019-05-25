Сб, 25.05.2019
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Эстонский копьеметатель установил лучший результат сезона в мире

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Magnus Kirt mullusel Berliini EMil.

ФОТО: LIIS TREIMANN / EESTI MEEDIA/SCANPIX BALTICS

На открытых соервнования в Финляндии главная олимпийская надежда Эстонии, копьеметатель Магнус Кирт, установил лучший на данный момнет результат сезона в мире.

Сегодня Кирту покорился результат 89 метра и 33 сантиметра, которыйй был достигут в первой попытке.Чуть более 40 сантиметров не хватило Кирту для побития личного рекорда. Кирт на 183 сантиметра провзошел результат немца Андреаса Хофманна, показанны немцев в Шанхае. По случаю установления нового топ-результата сезона Кирт получил в награду от организаторов чек на 5000 евро.

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